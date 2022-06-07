В ДНР рассказали, когда закончатся обстрелы Донецка и заткнутся нацистские орудия

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Новости Украины

Массированные обстрелы жилых кварталов Донецка начались после серьёзного огневого поражения украинских вооружённых формирований, сопровождающегося огромными потерями в технике и живой силе.

Об этом в комментарии военкору ВГТРК Андрею Руденко рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня по Донецку и Макеевке украинские вооружённые формирования открывали огонь из РСЗО «Град» и тяжёлой артиллерии 155 мм натовского образца. На сейчас, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, известно об одном погибшем и одном раненом. Обесточено 1500 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка. Также под огнём ВФУ оказалась пожарная бригада, тушившая огонь на 21-й шахте.

Под обстрел попали Петровский, Киевский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Кроме того, местные жители сообщали о «прилётах» по Калининскому и Будёновскому районам столицы ДНР.

«Сейчас можно приоткрыть тайну происходящего вокруг Донецка, почему были такие серьёзные обстрелы жилых кварталов, которые раньше вообще не обстреливались», – сказал Басурин. «Накануне, нам стало известно о том, что противник сосредотачивает большое количество живой силы и техники в районе Донецка и планирует определенные действия. После того, как это стало нам известно, мы нанесли огневое поражение противнику. Применялись все виды вооружения, которые есть у нас в наличии. Также обратились к РФ – авиация и «Солнцепеки» (тяжелая огнеметная система – ред.). В результате данного огневого поражения, противник понес потери: в живой силе – до 700 человек, в технике (гусеничной, колесной, специальной) – порядка 100 единиц. После этого начались массированные обстрелы жилых кварталов Донецка. Это – результат тех действий, которые мы предприняли против противника», – рассказал полковник.

Он убежден, что участившиеся случаи артиллерийских обстрелов ВФУ мирных городов Республики – агония Киева.

«Все люди были в недоумении почему именно сейчас и почему именно по этим (центральным – ред.) районам (Донецка – ред.). Это – от бессилия. Они (украинские каратели – ред.), тем самым, хотели наказать гражданское население – не получится. Если и дальше будут себя так вести, то такие цифры у них будут постоянно», – предупредил он.

Басурин отмечает, что в результате украинской агрессии ежедневно страдает мирное население ДНР – количество раненых и погибших стремительно растет.

«Вы знаете, что обстрелы не прекращаются. Количество боеприпасов, которые летят по жилым кварталам наших городов, с каждым днем, увеличивается. За минувшие сутки – больше 650. Мы уже начинаем отмечать, что противник применяет «Пионы» (203 мм) в районе Гольма. Для сравнения, за минувшие сутки, у нас погибло, с оружием в руках при непосредственно огневом контакте с противником, 5 бойцов, 23 получили ранение. Гражданские погибли – 9, 18 получили ранения. Уже 19 (на момент комментария – ред.), без оружия. Чтобы понимали сложность ситуации, которая разворачивается. Но мы рук не опускаем, любые действия украинской власти и украинских военных, которые будут направлены против наших людей, будут иметь адекватный ответ. И количество погибших у них с каждым днем будет увеличиваться», – заключил Басурин.

Кроме того, в МИД ДНР заявили о военном плане по прекращению обстрелов Донецка.

«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», – цитирует ТАСС заявление главы МИД ДНР Натальи Никоноровой журналистам.

По её словам, «перспективы освобождения республики уже близки».