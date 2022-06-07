В ДНР рассказали, когда закончатся обстрелы Донецка и заткнутся нацистские орудия

07.06.2022  18:18 (Мск)
Просмотров:
 
Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Массированные обстрелы жилых кварталов Донецка начались после серьёзного огневого поражения украинских вооружённых формирований, сопровождающегося огромными потерями в технике и живой силе.

Об этом в комментарии военкору ВГТРК Андрею Руденко рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массированные обстрелы жилых кварталов Донецка начались после серьёзного огневого поражения украинских вооружённых формирований, сопровождающегося...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Так, сегодня по Донецку и Макеевке украинские вооружённые формирования открывали огонь из РСЗО «Град» и тяжёлой артиллерии 155 мм натовского образца. На сейчас, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, известно об одном погибшем и одном раненом. Обесточено 1500 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка. Также под огнём ВФУ оказалась пожарная бригада, тушившая огонь на 21-й шахте.

Под обстрел попали Петровский, Киевский районы Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Кроме того, местные жители сообщали о «прилётах» по Калининскому и Будёновскому районам столицы ДНР.

«Сейчас можно приоткрыть тайну происходящего вокруг Донецка, почему были такие серьёзные обстрелы жилых кварталов, которые раньше вообще не обстреливались», – сказал Басурин.

«Накануне, нам стало известно о том, что противник сосредотачивает большое количество живой силы и техники в районе Донецка и планирует определенные действия. После того, как это стало нам известно, мы нанесли огневое поражение противнику. Применялись все виды вооружения, которые есть у нас в наличии. Также обратились к РФ – авиация и «Солнцепеки» (тяжелая огнеметная система – ред.).

В результате данного огневого поражения, противник понес потери: в живой силе – до 700 человек, в технике (гусеничной, колесной, специальной) – порядка 100 единиц. После этого начались массированные обстрелы жилых кварталов Донецка. Это – результат тех действий, которые мы предприняли против противника», – рассказал полковник.

Он убежден, что участившиеся случаи артиллерийских обстрелов ВФУ мирных городов Республики – агония Киева.

«Все люди были в недоумении почему именно сейчас и почему именно по этим (центральным – ред.) районам (Донецка – ред.). Это – от бессилия. Они (украинские каратели – ред.), тем самым, хотели наказать гражданское население – не получится. Если и дальше будут себя так вести, то такие цифры у них будут постоянно», – предупредил он.

Басурин отмечает, что в результате украинской агрессии ежедневно страдает мирное население ДНР – количество раненых и погибших стремительно растет.

«Вы знаете, что обстрелы не прекращаются. Количество боеприпасов, которые летят по жилым кварталам наших городов, с каждым днем, увеличивается. За минувшие сутки – больше 650. Мы уже начинаем отмечать, что противник применяет «Пионы» (203 мм) в районе Гольма.

Для сравнения, за минувшие сутки, у нас погибло, с оружием в руках при непосредственно огневом контакте с противником, 5 бойцов, 23 получили ранение. Гражданские погибли – 9, 18 получили ранения. Уже 19 (на момент комментария – ред.), без оружия. Чтобы понимали сложность ситуации, которая разворачивается.

Но мы рук не опускаем, любые действия украинской власти и украинских военных, которые будут направлены против наших людей, будут иметь адекватный ответ. И количество погибших у них с каждым днем будет увеличиваться», – заключил Басурин.

Кроме того, в МИД ДНР заявили о военном плане по прекращению обстрелов Донецка.

«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», – цитирует ТАСС заявление главы МИД ДНР Натальи Никоноровой журналистам.

По её словам, «перспективы освобождения республики уже близки».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть