В ДНР рассказали о десятках жалоб жителей Донбасса на беспредел ВСУ

13.09.2019, Донецк, Александр Гусар

В одном из поселков на Донбассе после убийства пьяными военными мирного жителя его родственники безрезультатно жалуются в правоохранительные органы.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«В районе населённого пункта Орловское военные из 36-й бригады морской пехоты ВСУ в состоянии алкогольного опьянения избили и ограбили мирного жителя, который от полученных травм скончался», – сообщил Эдуард Басурин.

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Обращения родственников убитого в правоохранительные органы, по информации представителя оборонного ведомства ДНР, результатов не дали.

«Важно отметить, что это не единичный случай. Только за август в правоохранительные органы поданы более 30 жалоб на противоправные действия украинских военных. Правоохранительные органы не спешат расследовать указанные правонарушения, а передают их военной службе правопорядка, которая в свою очередь оставляет их без внимания для занижения показателей уровня преступности среди военных», – добавил он.