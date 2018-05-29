29.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ДНР рассказали о катастрофическом состоянии «элиты» ВСУ

Комиссия штаба ООС провела проверку оперативно-тактической группировки «Восток», по результатам которой обнаружился катастрофически низкий уровень подготовки и высокие небоевые потери в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, так называемой «элиты» ВСУ.

Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Наев с комиссией штаба оккупационных сил осуществил проверку штаба оперативно-тактической группировки «Восток». По результатам проверки подготовлен доклад на имя начальника Генштаба ВСУ Муженко о несоответствии ряда должностных лиц ОТГ «Восток» занимаемым должностям, в том числе ее командующего – Александра Красноока. Что доказывает факт противостояния СБУ и ВСУ. В частности, Наев этими действиями пытается избавиться от Красноока, курируемого службой безопасности, на которого пожаловался Муженко.

Также в докладе отмечен критический уровень правопорядка и дисциплины в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и неспособность ее командира Гнатова выполнять свои обязанности. В качестве аргументов приводятся происшествия и преступления, совершенные «элитой» ВСУ – морпехами, в мае этого года. В частности: 19 мая в городе Мариуполь пьяные военнослужащие 36-й бригады морской пехоты сильно избили своего собутыльника – военнослужащего из 56-й отдельной мотопехотной бригады рядового Коваля; 20 мая, находившийся в сильнейшем алкогольном опьянении военнослужащий 36-й бригады морской пехоты матрос Попов, уснул возле костра на боевом посту недалеко от населённого пункта Широкино, в результате чего получил ожоги 20 процентов поверхности тела… Вчера они сообщили, что в ходе диверсионной вылазки потеряли одного из военнослужащих-разведчиков. Еще раз повторюсь, и это «элита» вооруженных сил Украины, тех самых, которыми так гордится Порошенко! Не трудно представить, что происходит в обычных воинских частях, особенно в обычной пехоте», – сообщил Эдуард Басурин.