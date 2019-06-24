В ДНР рассказали о кино с мертвым украинцем в главной роли

24.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Тело подорвавшегося на мине во время неудачной попытки дезертирства украинского военнослужащего доставили на передовую для съёмки постановочного сюжета о “гибели героя при выполнении боевого задания”.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, командование «ООС» озабочено участившимися случаями самовольного оставления части военнослужащими ВСУ на Донецком направлении.

«Командир 137-го батальона 35-й бригады полковник Федичев, продолжает стандартную практику сокрытия небоевых потерь, в число которых добавился сбежавший домой морской пехотинец», – отметил Даниил Безсонов.

При этом он подчеркнул, что в 24-й бригаде под руководством Гудзя подошли к подобной проблеме «творчески».

«Двое военнослужащих данной бригады, решили покинуть передовую, прихватив с собой личное оружие, но не учли печальный опыт своих коллег, вследствие чего один из беглецов подорвался на мине в тылу своих позиций.

В свою очередь, командование бригады организовало не только поиск сбежавшего, но и доставку тела его менее удачливого товарища назад на передовую, где приступило к съёмке фейкового репортажа, о гибели на минах противника героя-разведчика, возвращавшегося со спецзадания с территории ДНР», – рассказал представитель оборонного ведомства.