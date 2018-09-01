01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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В ДНР рассказали о состоянии «Ташкента» – зама Захарченко



Пострадавший во время теракта, в ходе которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, его заместитель – министр доходов и сборов Александр Тимофеев – жив.

Об этом временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Юрьевич Тимофеев госпитализирован. Его состояние стабильно тяжёлое», – заявил Трапезников, опровергнув слухи о смерти Тимофеева (позывной «Ташкент»).

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