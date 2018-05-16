16.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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В ДНР рассказали о том, как украинская пропаганда «завела» ВСУ в Донецк

Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов сегодня на брифинге рассказал о том, как украинская пропаганда в очередной раз провела «успешную» наступательную операцию ВСУ в зоне ООС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские боевики распространили информацию о проведении в нашем тылу «решительного рейда, боя и захвата отдельных вооружений». Несмотря на то, что этот бред является дезинформацией, просим обратить внимание СММ ОБСЕ на подобного рода заявления, которыми командование ВСУ официально подтверждает совершение военных преступлений и грубых нарушений Минских договоренностей.

Также мы требуем от представителей СММ ОБСЕ зафиксировать запрещенные вооружения, которые ВСУ обещали заключить в установленные места хранения, якобы, захваченные в нашем тылу, обязательно сверить номера минометов и внести их в свою базу вооружения, подлежащего отводу. А также проконтролировать, что украинские силовики переведут их в установленные места отвода, а сам данный факт будет отражен в официальном отчете Миссии ОБСЕ», – заявил Даниил Безсонов.

Также он посоветовал украинским блогерам «в отместку» за запрет на распространение негативной информации об ООС высмеять непрофессионализм пропагандистов ВСУ, создающих такие фантастические фейки.

«Теперь украинским оккупантам придется представлять международным наблюдателям СММ ОБСЕ свои реальные минометы, которые ранее не были учтены Миссией и находились вблизи линии соприкосновения. Ну, и естественно, исключить возможность их последующего применения против мирных граждан ДНР.

Самое смешное в этой нелепой информации, опубликованной пресс-центром штаба ООС то, что по логике, якобы ДРГ противника зашла в Донецк, километров на 6, так как именно на этом удалении по всем правилам войны располагаются расчеты минометов 120 мм. То есть, не было ничего глупее, как объявить именно о захвате этих вооружений. Предлагаю украинским блогерам, которым Наев со вчерашнего дня предусмотрительно запретил открывать рот, более детально обсмеять эту тему», – добавил Даниил Безсонов.