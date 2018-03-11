11.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР рассказали правду о создании пропагандистского ролика штабом «АТО»

Пропагандистский ролик с участием пленного военнослужащего армии ДНР, снятый украинскими СМИ, является провокационным и фейковым.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в последнее время на линии боевого соприкосновения значительно активизировались разведывательные группы сил специальных операций противника, в особенности на Мариупольском и Горловском направлениях.

«Цель этих действий – получение разведывательных данных о составе и положении наших войск, что в очередной раз подтверждает намерения противника возобновить широкомасштабные боевые действия в Донбассе», – сказал Басурин.

Он уточнил, что спецназ сил специальных операций ВСУ через завербованных граждан провёл акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества.

«После оказания на него воздействия и допроса украинскими разведчиками, Солоид был передан пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Захваченный обманным путём солдат используется для распространения через подконтрольные украинские СМИ подготовленной для этого дезинформации и лживых обвинений ВС ДНР и руководства республики», – заявил Басурин.

В свою очередь, сегодня утром в пресс-центре штаба «АТО» в социальной сети «Facebook» появилось подтверждение этого инцидента.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады, которые выполняют боевые задания на Луганском направлении, предотвратили попытку проникновения боевика незаконного вооружённого формирования на подконтрольную Украине территорию. После неприцельного обстрела врагом наших позиций боевик попытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников, он был взят в плен. При нём было оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сейчас боевик передан в компетентные органы», – отмечают там.

Так, на видео, которое было размещено сегодня утром на youtube-канале «Военного телевидения Украины», пленный солдат на фоне надписи «Слава Украине» рассказывает фейковые истории о том, как в Донбассе всё плохо и что лучший выход – это сдаваться в плен.