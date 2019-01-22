В ДНР разгорелся скандал вокруг сотового оператора «Феникс»

22.01.2019, Донецк, Максим Карпенко

Донецкий публицист Роман Манекин, экс-советник правительства ДНР, обвинил местного оператора сотовой связи «Феникс» в поборах абонентов в условиях монопольного положения.

Согласно распространенному заявлению Манекина, незадолго до выборов, в сентябре прошлого года «Феникс» запустил тарифный план «Народный», в рамках которого абонентам предоставили возможность бесплатно пользоваться 5 ГБ мобильного интернета.

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Однако, с 15 января эта услуга стала платной, и со счетов людей, не успевших отказаться от «акции», списали средства. Причем, даже у тех, на чьем балансе не хватало необходимой суммы, загнав их в «минуса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Манекин считает, что 100 рублей, которую оператор стал требовать с абонентов, – это значительная сумма для многих жителей ДНР, находящихся на грани выживания в условиях продолжения блокады республики и боевых действий.

«В этой ситуации у «Феникса» был единственный законный разумный выход: отключить от мобильного Интернета потребителей, не выразивших явного намерения за него платить», – пишет Манекин, указывая, что оператор поступил по-другому – «уведомил потребителей о том, что предоставленная ранее услуга перестает быть бесплатной, а затем, в указанный день, просто снял со счетов потребителей деньги за услугу».

«Более того, в день, когда услуга перестала быть бесплатной, МО «Феникс» отключил оператора, который принимал голосовые сообщения и, тем самым, воспрепятствовал получению потребителями информации о реальном положении дел», – сообщил Манекин.

Он уверен, что действия оператора являются мошенническими и попросил разобраться в этом Генпрокурора республики и руководство ДНР, направив открытое письмо ее главе Денису Пушилину.

В ответ на скандал, в Минсвязи ДНР пообещали вернуть списанные со счетов средства, но только при условии, если абоненты не пользовались мобильным интернетом в период с 15 декабря по 14 января, то есть, в то время, когда акция еще была бесплатной.

«Процедура возврата позволит вернуть деньги, списанные 15 января в связи с началом тарификации мобильного интернета, абонентам, по номерам которых В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА (с 15 декабря 2018 года по 14 января 2019 года) ОТСУТСТВУЕТ расход трафика мобильного интернета», – заявили в Минсвязи республики.