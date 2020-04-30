В ДНР разрешили свободно скачивать кино, игры и музыку

30.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР анонсировали доктрину свободного скачивания и использования кино, музыки, игр и программного обеспечения из стран, не признавших республику.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Пушка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецкой Народной Республике вступает в силу доктрина свободного использования кинофильмов, музыки, игр и программного обеспечения из стран, не признавших Республику. Россия, дружественная нам страна, получает в рамках этой доктрины особый статус «де-факто признавшей» ДНР и находящейся в процессе поиска решения «де-юре», – сказано в сообщении Telegram-канала.

В публикации отмечается, что любой житель Республики сможет свободно скачивать и смотреть любые фильмы и сериалы мирового производства.

«Голливуд создали выходцы из России, а телевидение придумали россияне Зворыкин и Розинг. Отдавая дань уважения русским пионерам индустрии кино и телевидения, зрители Республики смогут наслаждаться лучшими фильмами, музыкальными произведениями и другой культурно-развлекательной продукцией абсолютно бесплатно», – пишет канал.

В заявлении также сказано, что доктрина свободного использования может быть ограничена лишь для продукции из страны, признавшей ДНР, при этом под исключение подпадут лишь произведения, созданные в такой стране после решения о признании.

«Под исключение будут также подпадать кинофильмы, снятые на территории Республики (такие как «Альфа Р», шпионский триллер, который станет первым в мире блокбастером, снятым в Донецке в период глобальной пандемии)», – подчеркивают авторы канала.

Также не без юмора отмечается, что «во избежание юридических казусов, «пиратской» продукцией будет считаться лишь буквально повествующая о пиратах: «Пираты Карибского моря», «Пираты ХХ века», «Остров сокровищ» и т.п».