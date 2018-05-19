19.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР развенчали ещё один украинский фейк

ВСУ дезинформируют мирное население, выдавая одни и те же фотографии то за обстрел армией ДНР Дзержинска (Торецка), то населённого пункта Троицкого в Луганской области.

Такую информацию во время брифинга озвучил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время брифинга Басурин отдельно остановился на очередном обмане украинских властей относительно разрушений в населённом пункте Дзержинск (Торецк) и обвинений ВС ДНР в этом обстреле.

«В частности, сегодня ночью по команде замглавы Донецкой военно-гражданской администрации И. Стокоз в СМИ были опубликованы фотографии с разрушениями в населённом пункте Дзержинск (Торецк). Важно отметить, что эти же фотографии вчера были опубликованы как доказательство разрушений в населённом пункте Троицкое в Луганской области», – отметил он.

В ДНР данный случай открыто высмеяли.

«Хоть бы постеснялись вбрасывать такую дешевую дезу», – прокомментировал полковник.

Кроме этого, Эдуард Басурин рассказал, что недавний обстрел Светлодарска является провокацией ВСУ.

«В распространении подобных фейков ранее уже были уличены замглавы нацполиции Аброськин и глава Донецкой военно-гражданской администрации Жебривский. Стоит напомнить, что на днях в Светлодарске (оккупированном ВСУ) прошёл митинг мирных жителей, которые обвинили оккупантов в обстрелах городской школы с позиций ВСУ. Жители Донбасса уже научены войной и прекрасно определяют направление обстрелов, поэтому у нас нет причин им не верить.

Кстати, во время обстрела школы, Жебривский находился в Светлодарске, что говорит о спланированном характере провокации. Уже все знают: там, где Жебривский и Аброськин, украинские войска всегда стреляют по своим мирным жителям», – отметил он.