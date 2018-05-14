14.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В ДНР развенчали миф об очередной победе ВСУ

Все заявления украинской стороны о военных достижениях в районе Чигирей являются полностью сфабрикованным фейком со стороны Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолиНавигатора».

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«Стоит обратить внимание на то, что так называемые Чигари – это Чигарская балка на юго-восточной окраине населенного пункта Южное, которую подразделения ВСУ до этого обходили стороной из-за невыгодности ее положения. То есть, это не отдельный населенный пункт, как пытается преподнести украинская пропаганда. В этом районе уровень вод настолько высок, что даже нет возможности вырыть окопы.

Кроме того, противник с этой местности не способен вести огонь, потому что, находясь на открытой местности в низине, огневые средства сразу же будут уничтожены нами для исключения их применения по мирным жителям. Преступный огонь каратели ведут из ранее занимаемых позиций, усилив его в ответ за провал своей бездарной операции и гибель личного состава, факт которого скрывается украинской стороной», – заявил Даниил Безсонов.

Также он заявил, что украинская следственная комиссия выявила непосредственную вину командира 54-й бригады Майстренко в обстреле населённых пунктов и мирных жителей Донбасса, и чрезмерном расходе боеприпасов.

«После провала украинской стороны в 54-ой бригаде начала работу комиссия ОТГ «Север» для оценки обстановки, определения степени вины командира бригады и наведения порядка. Комиссией уже выявлено, что огонь артиллерии бригады по населенным пунктам и мирным жителям был открыт по личному приказу Майстренко. При проверке выявлен большой расход боеприпасов, что потребовало резко восстановить боекомплект со складов группировки «Север»», – сказал в заключение Даниил Безсонов.