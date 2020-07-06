В ДНР развенчали военно-морские байки Зеленского

06.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Речи президента Украины Владимира Зеленского так же далеки от правды, как реальное положение в ВМС Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Визит Зеленского на эти выходные в Одессу, где он принял участие в праздновании Дня Военно-морских сил, стал показательным.

В своей поздравительной речи президенту не нашлось отметить ничего, кроме флагмана «Гетман Сагайдачный» – сторожевого корабля, спущенного на воду в начале 90-х, а также буксира «Яны Капу», катеров «Никополь» и «Бердянск», печально известных по диверсии в Керченском проливе», – сказал Муратов.

Он отметил, что Зеленский привычно строил воздушные замки и пророчил скорые и значительные улучшения.

«По словам президента, украинский флот должен стать «образцом мощности, современности и настоящей гордостью страны». При этом в качестве ключевых шагов на этом пути обозначалось принятие на вооружение украинского ракетного комплекса «Нептун», разработанного еще на базе советских технологий, и получение двух катеров в качестве военной помощи от США.

А в это время совсем недалеко волны били о борт танкера «Делфи», затонувшего еще в ноябре прошлого года у одесского берега, который так и не был поднят из-за отсутствия согласованности в действиях между местными властями и владельцем. Зеленский попытался включиться в ситуацию, назвав ее позором для страны, и даже поставив жесткие сроки устранения, но уже на месте ему пояснили, что вложиться в них невозможно», – добавил общественник.

При этом он подчеркнул, что за год речи Зеленского остались так же далеки от правды, как реальное положение в ВМС Украины от того «сильного игрока в акватории Черного и Азовского морей», которым, по словам президента Украины, и должен стать украинский флот.

«Впрочем, Донбасс хорошо помнит, чего стоят обещания Зеленского-главнокомандующего, в том числе по прекращению огня и восстановлению мира» – заключил Муратов.