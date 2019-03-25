В ДНР сбежал сотрудник украинского военкомата, прихватив тысячи секретных документов

25.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Бывший сотрудник расположенного в Мариуполе военкомата Донецкой области, имевший в ВСУ первый допуск секретности, перешёл на сторону ДНР, передав спецслужбам Республики большое количество секретных документов.

Об этом сообщает телеканал «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Среди переданных документов имеется список личного состава подразделений ВСУ и других силовых структур Украины с контактами, адресами проживания и другой конфиденциальной информацией.

Также начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале разместил информацию о перешедшем на сторону Республики украинском военном.



«Аушев Юрий Юрьевич служил на должности заместителя начальника режимно-секретного отдела областного военкомата Донецкой области в городе Мариуполь. С 2014 года Аушев был сторонником ДНР и за это время передал очень много секретной и полезной информации разведке Республики. Кроме того, Юрий хорошо разбирается в компьютерных программах, и по долгу службы имел доступ к каждому компьютеру Областного военкомата, чем регулярно пользовался и передавал всю информацию в ДНР.

Также Аушев заимел доверительные отношения с некоторыми полезными офицерами СБУ. На компьютере Юрия находилась программа, которая незаметно и автоматически скачивала всё содержимое информационных накопителей, которые подключались к компьютеру. Многие офицеры ВСУ часто просили Юрия распечатать что-либо с их «очень секретных» флешек. Контракт Аушева с ВСУ подошёл к концу, и он вернулся в Донецк, к своей жене и двум сыновьям, которые всё это время жили здесь», – рассказал он.

Сам бывший прапорщик ВСУ отметил крайне негативное восприятие этой войны жителями Мариуполя и нежелание в ней участвовать.

«Жители Мариуполя не пойдут добровольно записываться в ВСУ, чтобы воевать с Донбассом, разве, что только единицы. Я сомневаюсь, что те мобилизационные планы, которые есть у руководства Украины, будут выдержаны», – рассказал Юрий Аушев.

Кроме того, бывшего украинского военного поразили расценки на коммунальные услуги в ДНР, так как на Украине, по его словам, коммунальные платежи зачастую превышают арендную плату при съеме квартиры.