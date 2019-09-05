В ДНР сбили беспилотник ВСУ, летевший к наблюдателям от ОБСЕ

05.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Народной милицией ДНР был сбит украинский ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным боеприпасом, направлявшийся к месту работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вчера, 4 сентября, в 11.50 в ходе обеспечения безопасности работы сотрудников СММ ОБСЕ в населённом пункте Коминтерново по фиксации последствий обстрелов с украинкой стороны, подразделениями ПВО Народной милиции ДНР был уничтожен украинский ударный БПЛА с подвешенным к нему боеприпасом, летевший со стороны украинских позиций к месту работы сотрудников Миссии», – сообщил он.