08.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский БПЛА, корректировавший огонь по жилым домам подконтрольного республике населённого пункта Старомихайловка.

Такую информацию сообщил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что украинские военные продолжают целенаправленно обстреливать жилые дома мирных граждан республики.

Басурин напомнил, что на прошедшей неделе массированному огневому воздействию со стороны украинских военных из 28-й механизированной бригады под руководством командира Марченко, подверглись две улицы населённого пункта Старомихайловка.

«В результате спланированного обстрела повреждены девять жилых домов. Пули и осколки влетели в окна и стены домостроений. Лишь по счастливой случайности на этот раз обошлось без жертв среди гражданского населения», – рассказал официальный представитель НМ ДНР.

При этом он добавил, что украинским военным этого оказалось недостаточно.

«5 февраля ВСУ вновь открыли огонь по Старомихайловке с применением 120-мм и 82-мм минометов. При этом для более точного попадания по посёлку, миномётчики 28-й бригады подняли в небо беспилотник и попытались корректировать огонь. Благодаря защитникам республики преступным планам не суждено было сбыться. Беспилотный летательный аппарат был сбит нашими военнослужащими», – сообщил Басурин.