В ДНР сбили украинский военный беспилотник

25.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие ДНР сбили украинский БПЛА корректировавший огонь миномётов по населённому пункту ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, на Мариупольском направлении военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием Курача из миномётов калибром 82-мм, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляли населённый пункт Октябрь.

«Для корректировки огня по поселку украинские боевики подняли в воздух беспилотный летательный аппарат. Благодаря бдительности наших защитников, преступным планам украинских террористов не суждено было сбыться. Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотник 79-й бригады был сбит», – сообщил Даниил Безсонов.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что в районе населенного пункта Золотое-5 был сбит украинский беспилотник-разведчик.