В ДНР сделали резкое заявление в связи со срывом разведения войск в Донбассе

09.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Очередной срыв Киевом начала процесса по устранению нарушений на пилотных участках разведения вдоль линии соприкосновения и отсутствие контроля над ведением огня со стороны ВСУ привело к дополнительной эскалации обстановки в Донбассе.

Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина цинично сорвала данный процесс и серьезно эскалировала обстановку на участке «Петровское-Богдановка». При этом украинские власти пытаются оправдать саботаж договоренностей, используя нелепую отговорку в виде требования семидневного режима тишины, хотя сами же и нарушают этот режим», – сказала Никанорова.

По ее мнению, причиной срыва процесса устранения нарушений в районах разведения может быть неспособность нового украинского руководства навести порядок как в вертикали власти, так и среди неподконтрольных официальному Киеву радикалов, срывающих выполнение Украиной обязательств по Минским соглашениям.

«Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита «Нормандской четверки» по вине Киева. Нужно отметить, что Украина и не скрывает отсутствие стремления осуществить возобновление разведения, что является одним из основных условий проведения саммита, наполняя медиа пространство довольно откровенными заявлениями о том, что Киев не собирается выполнять свои обязательства ни в сфере безопасности, ни в целом по Комплексу мер», – отметила глава МИД ДНР.

При этом во внешнеполитическом ведомстве республики поставили под сомнение возможность дальнейшего выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям в случае сохранения текущей ситуации без изменений.

«Мы расцениваем такое поведение украинских властей как категорически неприемлемое и призываем страны-гаранты Минских соглашений оказать давление на Киев с целью, во-первых, выполнения прямых поручений политических советников нормандского формата и совместных договоренностей Контактной группы, и, во-вторых, наведения порядка как в украинском политикуме, так и в обществе, поскольку в условиях той разбалансировки, которую мы сейчас наблюдаем в украинском государстве, полноценное выполнение Украиной обязательств по Минским договоренностям выглядит всё более призрачным», – добавила Никонорова.