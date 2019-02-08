08.02.2019, Горловка, Владимир Гладков

В населённом пункте на северо-западе прифронтовой Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ погибло четверо защитников Донбасса, которые помогали мирным жителям тушить пожар, начавшийся в результате попадания украинской мины.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, боевики 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позиций в населённого пункта Водяное осветительной миной, применённой по принципу зажигательного боеприпаса, осуществили целенаправленный поджег одного из жилых домов в населённом пункте Ленинское. Силами защитников ДНР пожар был потушен, бойцы НМ не допустили его распространение на другие домостроения села. Во время борьбы с пламенем ВСУ снова открыли огонь.

«Наши военнослужащие оказывали помощь мирному населению, этого нельзя было не видеть противнику в наблюдательные приборы, но каратели не остановились на достигнутом. Боевики из 79-й бригады, корректируя огонь с помощью беспилотника, вновь прицельно обстреляли данный район, в результате чего погибли трое наших защитников, тушивших пожар. Еще один военнослужащий Народной милиции попытался вытащить тела своих товарищей из обстреливаемого района, однако он также погиб от мины украинских убийц. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, боевики из 93-й механизированной бригады ВСУ снова открыли огонь по сотрудникам КП «Вода Донбасса», которые выезжали с территории Васильевской насосной станции.

«Автомобиль марки «УАЗ» серого цвета с характерной, хорошо различимой надписью «Вода Донбасса» был обстрелян украинскими боевиками из минометов калибром 82 мм, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Одиннадцать сотрудников станции, из которых три женщины, с началом обстрела успели покинуть транспортное средство и спрятаться на обочине. К счастью на этот раз обошлось без жертв», – отмечается в сообщении.

В то же время экс-командир батальона «Восток», бывшйи секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский сообщил у себя в Facebook об обстреле с другим числом жертв – один убитый и четверо раненых.

«Непросто верить в то, что все идёт по плану, когда тебе нельзя стрелять, а по тебе – можно. Мы хорошо копаем, не ленимся, но и это не панацея. Предварительно один двухсотый, два трехсотых – просто и буднично. Полчаса назад. Среди моих давно таких потерь одномоментно не было», – написал он.

«Пришла уточняющая информация: погиб мальчишка девяносто восьмого года и ещё четверо получили легкие ранения. Порядка десяти выстрелов из СПГ-9 по позиции, болевой шок, потеря крови. Обезболивающее Бутарфанол ввели вовремя, но медикамент просрочен, как и у всех, в принципе. Даже в моей аптечке срок годности Бутарфанола истёк уже года полтора как. Но я ладно – мне не положено. А солдатам? Самое интересное, что у нас в Горловке на заводе Стирол есть рабочий цех по производству в том числе и Бутарфанола, который функционирует и поныне. Вот бы проинспектировать, куда уходят препараты», – заявил позже Ходаковский.