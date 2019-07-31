В ДНР снова уличили ВСУ в минировании линии фронта

31.07.2019, Донецк, Александр Гусар

ВСУ доставили к линии разграничения в Донбассе технику для дистанционного минирования.

Такое утверждение во время брифинга сделал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зону ответственности 56-й мотопехотной бригады доставлены 2 универсальных минных заградителя (УМЗ), позволяющих минировать местность на расстояние до 120 метров запрещёнными противопехотными минами. По имеющейся информации, после минирования линии разграничения в районе населённых пунктов Опытное и Пески, инженерные машины будут перемещены в зону ответственности 53-й бригады в район населённого пункта Дзержинск», – сообщил он.