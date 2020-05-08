В ДНР сняли качественное кино о Великой Отечественной

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР сняли документальный фильм о Великой Отечественной войне «Победители. Память поколений», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Картина, снятая студией «ГИС» при поддержке Министерства информации ДНР охватывает основные вехи войны от лета 1941 года до мая 1945.

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Это фильм об освобождении Донбасса, о судьбах дончан, которые ушли на фронт или оказались в немецкой оккупации. С цифрами, фактами, архивной кинохроникой и фото, с комментариями непосредственных участников.

Впечатляет информационная насыщенность картины, где всего за час создатели смогли показать не только главные события войны, но и ряд интересных деталей. Например, почему обычная рубашечная пуговица военного времени была в диаметре 7,62 мм? Да все просто – именно такой диаметр был у калибра патронов, которые использовались в трехлинейных винтовках Мосина! Стандарты производства вооружения и многих потребительских товаров были взаимозаменяемыми и поэтому страна могла в считанные дни мобилизоваться и полностью перейти к экономике военного времени.

Но, прежде всего, это фильм об общем подвиге, проходящим через жизнь обычного человека, который, столкнувшись с самым страшным, встал, чтобы стать частью одной Великой Победы.

Картина показала, что несмотря на целый поток «разоблачений», в которых истина никому не нужна, о войне можно и нужно снимать, основываясь на фактах и документах, а не повторяя постперестроечные, антисоветские штампы.

И еще живы те, памятью и наследием которых живут их потомки. Участники той войны, ветераны, стали главными героями фильма «Победители. Память поколений». Они-то и говорят, что «благодаря Советскому Союзу мы освободили не только Западную Европу, но и весь мир!».