06.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Сельское хозяйство
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В ДНР собрали рекордный урожай зерна – будут продавать на экспорт


Несмотря на блокаду со стороны Киева и частые пожары, вызванные обстрелами ВСУ, сельхозпроизводителям ДНР удалось собрать урожай, превышающий почти в два раза потребности республики.

Об этом в эфире «News Front» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были различные опасения, как связанные с обстрелами и вызванными ими пожарами, так и с погодными условиями, но в результате всё у нас хорошо, на данный момент собрано 410 тысяч тонн, с учётом потребности в республике 240 тысяч тонн. Соответственно, у нас есть определённый экспортный потенциал, который уже начал задействоваться.

Сейчас уже те хозпредприятия, которые собрали урожай и подали заявки, они уже могут экспортировать свою продукцию. Потому что определённые средства, с учётом даже того, что на первых этапах не самая высокая цена, тем не менее, должны пойти на закладку нового урожая, на ремонт техники и прочее. Конечно же, это востребовано, и эта возможность у наших сельхозпроизводителей на данный момент есть», – рассказал Пушилин.

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