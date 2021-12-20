В ДНР сообщили, что ВСУ в разы увеличили применение ударных беспилотников

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Новости Украины

Украина ведет не только обычную, но и психологическую войну с населением республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Применение украинских беспилотников на фронте увеличилось в разы. Так называемых «ударных». Вот они у меня в руках. На них логотип украинского подразделения «Медведи». Камера, устройство для сброса гранты напечатанное на 3D принтере. Вот это маленькие аппараты, а есть такие, что несут по несколько килограммов боеприпасов», – сказал Басурин «Комсомольской правде».

По его словам, один аппарат посадили с помощью РЭБ, отключив его от связи оператором, другой сбили.

«Мы анализировали эти трофеи, и поняли, что закупаются эти устройства массово, они все одного типа. У «Айдара» на юге сбили точно такой же. Конечно, бойцов это выматывает. Им нужно было смотреть вперед, а теперь и в небо», – подчеркнул военный.

Он добавил, что ВСУ стали чаще применять беспилотники против гражданских.

«Под Горловкой несколько случаев было. Рабочая бригада закончила свои дела, садилась в машину…трое раненых, один убит. Мальчишку там же с беспилотника убили», – рассказал представитель НМ ДНР.

Он полагает, что Украина делает это от бессилия.

«Способ вести боевые действия, ничего не нарушая. И гражданских людей им нужно заставить возмущаться, требовать мира любой ценой. Психологическая война, но с реальными жертвами. Объективно – все устали. Непонятно, когда это закончится. Самое тяжелое в жизни – ждать и догонять…», – подытожил Басурин.