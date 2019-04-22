В ДНР сообщили о новой украинской провокации

22.04.2019, Донецк, Александр Гусар

В ДНР заговорили о прибытии в прифронтовую зону военнослужащих полка “Азов”.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, командующий «ООС» Сергей Наев планирует проведение очередной провокации на линии соприкосновения. В этих целях в район населённого пункта Марьинка прибыло подразделение из состава полка «Азов».

«В марте этого года разведкой НМ ДНР фиксировалось прибытие боевиков «Азова» на Горловское направление, после чего на указанном направлении отмечалось усиление обстрелов и проведение провокаций. Анализ поступающей информации позволяет сделать вывод о том, что командование украинских вооруженных формирований намеревается дестабилизировать обстановку на участке линии соприкосновения к западу от Донецка», – сообщил Эдуард Басурин.

При этом он отметил, что Народная милиция ДНР готова встретить агрессора.

«Готовы ли украинские боевики отдать свои жизни впустую?.. Практика показывает, что все боевые вылазки диверсантов заканчиваются для них многочисленными потерями», – резюмировал представитель оборонного ведомства.