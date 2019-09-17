В ДНР сообщили о переходе на свою сторону украинских военных

17.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Двое украинских военнослужащих, проходящих службу в Донбассе, самовольно покинули расположение части со штатным оружием, намереваясь перейти на сторону Народной милиции ДНР.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По данным разведки Народной милиции ДНР, двое бойцов 18-го батальона 35-й бригады ВСУ, сержант Татарчук и старший матрос Цац самовольно оставили место несения службы в районе населённого пункта Богдановка и убыли в неизвестном направлении со штатным оружием», – сообщил Ринат Айгистов.

Он отметил, что сотрудниками СБУ в ходе расследования инцидента получена информация о намерении указанных военнослужащих перейти на сторону НМ ДНР.

«Со слов опрошенных сослуживцев, в течении последних двух недель Татарчук негативно высказывался о командовании батальона и предлагал бросить всё и перейти на сторону Народной милиции. Военной службой правопорядка совместно с СБУ организован поиск военнослужащих самовольно оставивших часть», – добавил представитель оборонного ведомства.