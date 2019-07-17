В ДНР сообщили об агитации украинских военных за Порошенко

17.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Находящихся в зоне «ООС» украинских военнослужащих якобы агитируют за партию экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, в преддверие выборов в Верховную Раду Украины отмечено усиление агитационной деятельности среди военнослужащих ВСУ. Активное участие в агитации непосредственно принимает командование «ООС».



«Командующим «ООС» Александром Сырским отправлены указания в соединения ВСУ на выделение и отправку в штаб «ООС» по 5 военнослужащих, владеющих украинским языком, для участия в съемках видеороликов в поддержку предстоящих выборов. Съемка будет производиться силами прибывшей группы журналистов и операторов телеканала «Пятый канал», подконтрольного Петру Порошенко», – рассказал Эдуард Басурин.

Он также добавил, что по данным, полученным из окружения Сырского, агитация направлена в поддержку партии «Европейская солидарность».

«Кроме этого, по указанию Сырского, осуществляется препятствование прибывающим в зону «ООС» представителям других политических партий», – отметил представитель оборонного ведомства.

Отметим, что подобная информация о давлении на военных активно циркулировала и накануне президентских выборов. Однако в итоге на участках с военными избирателями победил не Порошенко, а его конкурент Владимир Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости