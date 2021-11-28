В ДНР старики остаются под обстрелами, чтобы не дать ВСУ захватить село

Новости Украины

Артиллерия ВСУ пытается выжить оставшихся стариков из находящегося в состоянии гуманитарной катастрофы села Коминтерново на Юге ДНР.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила журналистка из Донецка Юлия Андриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите на фото школу в Коминтерново, можно посмотреть на её состояние. Коминтерново – это южная точка республики. На данный момент там проживает 68 жителей, самому младшему 60 лет, детей нет совсем. Село обстреливается регулярно украинской армией. Люди полтора месяца сидели без света, жгли свои заборы, жгли дрова, всё, что у них было в хозяйстве», – рассказала Андриенко.

По её словам, жители населённого пункта фактически стали заложниками.

«Вывезти их куда-то – наверное, надо было бы озаботиться. Но, с другой стороны, там бы было второе Широкино, если их вывезти. Значит им дали свет, свет продержался, электричество продержалось 3 недели, меньше месяца, они опять без света. Третья неделя, а это же уже темнота, тем более все дома без окон, заколочены фанерой», – рассказала журналистка.

Напомним, Широкино – расстрелянное ВСУ и объявленное демилитаризированной зоной обезлюдевшее село на Юге ДНР, которое, несмотря на это, заняла украинская сторона.

Также собеседники подняли тему множества пустующих квартир и домостроений в удалённых от фронта районах Донецка и тыловых городах ДНР, куда можно было переселить людей с обстреливаемых территорий.

«В них жили люди, они выехали на Украину или ещё куда-то, возвращаться не собираются, судя по тому, что 8 лет их там нет. На самом деле, разрушаются же все жилищно-коммунальные хозяйства – водопровод, канализация, всё остальное, а людей туда не переселяют. Это очень странно», – сказала модератор канала.

С ней согласилась «народный мэр» Тореза, а ныне помощник депутата Народного Совета ДНР, член Союза добровольцев Донбасса Ирина Полторацкая.

«Очень странно, да. Те же самые Трудовские, Александровка, Октябрь (посёлки прифронтовых районов и пригорода Донецка – ред.), то есть районы, которые постоянно подвергаются обстрелам, я уже молчу о юге республики – ведь давным-давно можно людей расселить по квартирам, не по общежитиям, нет, а именно по нормальным, по достойным квартирам. Возможно, люди, которые там латают своё жильё, могли бы там приложить свои собственные усилия, плюс помощь государства, каких-то фондов», – сказала Полторацкая.

Андриенко посетовала, что о проблемах в условиях войны писать в ДНР нелегко.

«Как бы чего ни вышло, А лучше не пущать и запрещать. И журналисты получают, и я в том числе. Я не буду подробности рассказывать, как я работаю, но даже освещение каких-то проблем сугубо социальных или коммунальных, которых в России у вас их полно есть (а кто о них будет рассказывать, как не я?), это грозит очень серьёзными последствиями. Это такая риторика последних лет, всё сложней и сложней работать журналистом», – рассказала журналистка.