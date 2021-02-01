В ДНР стартовала прививочная кампания от коронавируса

01.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецкой Народной Республике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции – в первые же часы прививки получили более полусотни человек, среди них и глава ДНР Денис Пушилин.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Республике стартовала прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Шестьдесят человек уже вакцинировались в кабинете, куда и я обратился за прививкой.

Процедура прошла легко, перед ней осматривает врач, измеряет необходимые показатели, также нужно заполнить анкету добровольного согласия.

Очень важный процесс начался: чем быстрее и больше человек вакцинируется, тем скорее выработается коллективный иммунитет, который позволит вернуть нашу жизнь в привычное русло», – написал Пушилин.

Напомним, российская вакцина прибыла на склад Министерства здравоохранения ДНР только вчера. Тем не менее, в ближайшее время ожидается получение следующей партии.