В ДНР учредили медаль «За отвагу»
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 64 от 25.03.2020 года об учреждении государственной награды – медали «За отвагу».
Текст документа опубликовали на официальном сайте главы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Медалью «За отвагу» будут награждаться военнослужащие, сотрудники МВД ДНР, МЧС ДНР, МГБ ДНР, а также иные граждане Республики за личное мужество и отвагу, проявленные:
– в боях по защите ДНР и ее государственных интересов;
– при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности ДНР;
– при защите Государственной границы ДНР;
– при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Документом утверждено положение о медали, ее описание и рисунок.
Медаль «За отвагу» изготовлена из серебра, имеет форму круга диаметром 35 мм. Обе сторон медали окаймлены бортиком. В верхней части лицевой стороны медали изображены три летящих реактивных снаряда. Ниже в две строки нанесена надпись заглавными буквами «ЗА ОТВАГУ», под которой расположен танк Т-34. Под танком размещена надпись заглавными буквами «Д.Н.Р.». На обратной стороне выгравирован номер медали.
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