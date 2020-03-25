25.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика
Просмотров:

В ДНР учредили медаль «За отвагу»




Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 64 от 25.03.2020 года об учреждении государственной награды – медали «За отвагу».

Текст документа опубликовали на официальном сайте главы ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Медалью «За отвагу» будут награждаться военнослужащие, сотрудники МВД ДНР, МЧС ДНР, МГБ ДНР, а также иные граждане Республики за личное мужество и отвагу, проявленные:

– в боях по защите ДНР и ее государственных интересов;

– при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности ДНР;

– при защите Государственной границы ДНР;

– при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Документом утверждено положение о медали, ее описание и рисунок.

Медаль «За отвагу» изготовлена из серебра, имеет форму круга диаметром 35 мм. Обе сторон медали окаймлены бортиком. В верхней части лицевой стороны медали изображены три летящих реактивных снаряда. Ниже в две строки нанесена надпись заглавными буквами «ЗА ОТВАГУ», под которой расположен танк Т-34. Под танком размещена надпись заглавными буквами «Д.Н.Р.». На обратной стороне выгравирован номер медали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть