В ДНР украинских военных обвинили в демонтаже камер наблюдения ОБСЕ

10.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие снимают камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ на участках наиболее интенсивного применения украинской стороной запрещённого вооружения.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«С целью исключения получения доступа к записям с камер видеонаблюдения, командующий «ООС» Александр Сырский дал указание осуществить демонтаж камер и установить вместо них муляжи», – сообщил представитель оборонного ведомства.

По его информации, первым приказ с энтузиазмом выполнил командир 30-й бригады Иван Гараз, чьи подразделения и нанесли вчера массированный удар по населённым пунктам на Горловском направлении.