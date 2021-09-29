В ДНР усилят ковидные ограничения

29.09.2021 21:31 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин распорядился усилить контроль за соблюдением гражданами и жителями республики ограничитальных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19.

Об этом он сообщил на селекторном совещании с руководителями госпитальных баз по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открывая совещание, Денис Пушилин поинтересовался об эпидемиологической ситуации в республике, существующих проблемах и предложениях их решения.

В ходе доклада глава Минздрава ДНР сообщил, что на 29 сентября в Республике зарегистрировано 66 394 случая заболевания COVID-19.

«У нас открыто сейчас 39 госпитальных баз общей коечной мощностью 3 734 места, из которых 925 – места кислородные. Открываем новые госпитальные базы. Готовится с 4 октября открытие госпитальной базы на 40 мест в городе Шахтерске», – доложил министр.

Он добавил, что, несмотря на подписанный Денисов Пушилиным указ «О введении режима повышенной готовности», мониторинг за его исполнением не осуществляется. А люди продолжают посещать торговые центры, ездить в общественном транспорте без средств защиты.

«Выделены средства под ковид. Идет закупка кислородного оборудования – аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, а также средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств», – отчитался Оприщенко.

В ответ на это Денис Пушилин распорядился сконцентрировать усилия на контроле исполнения жителями Донбасса соответствующего указа об ограничениях.