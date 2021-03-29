В ДНР ускорились темпы выдачи российских паспортов

29.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР будут задействованы все ресурсы, чтобы желающие стать гражданами России смогли получить паспорта РФ как можно быстрее.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин по итогам посещения городского отдела Миграционной службы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, уже многое сделано для ускорения процесса получения и паспорта ДНР, и паспорта РФ. Недавно закончилось обучение, и на данный момент ее Миграционной службы полностью укомплектован.

«Сотрудники в полной мере осознают свою ответственность за скорость процесса принятия документов. На мой вопрос, чем помочь, ответили шуткой, за которой видно отношение к делу: «Увеличьте количество рабочих часов!»

Темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились, сегодня мы приближаемся к отметке в 250 тысяч. Нужно делать все возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее», – написал глава ДНР.