Подпишись на рассылку
29.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

В ДНР ускорились темпы выдачи российских паспортов


В ДНР будут задействованы все ресурсы, чтобы желающие стать гражданами России смогли получить паспорта РФ как можно быстрее.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин по итогам посещения городского отдела Миграционной службы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его словам, уже многое сделано для ускорения процесса получения и паспорта ДНР, и паспорта РФ. Недавно закончилось обучение, и на данный момент ее Миграционной службы полностью укомплектован.

«Сотрудники в полной мере осознают свою ответственность за скорость процесса принятия документов. На мой вопрос, чем помочь, ответили шуткой, за которой видно отношение к делу: «Увеличьте количество рабочих часов!»

Темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились, сегодня мы приближаемся к отметке в 250 тысяч.  Нужно делать все возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее», – написал глава ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть