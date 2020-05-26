В ДНР установили ответственность за реабилитацию и героизацию бандеровцев

26.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Депутаты Народного Совета ДНР рассмотрели во втором чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны».

Об этом сообщает официальный сайт парламента республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ разработал депутат Народного Совета Валерий Скороходов. Представляя законопроект, инициатор предложив установить в ДНР запрет на реабилитацию и героизацию нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны. Проект закона устанавливает исчерпывающий перечень организаций коллаборантов.

Парламентарии во втором чтении с учётом правок проголосовали за принятие законопроекта. Далее Закон ДНР «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны» будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.