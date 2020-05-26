26.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, нацизм, Политика
Просмотров:

В ДНР установили ответственность за реабилитацию и героизацию бандеровцев


Депутаты Народного Совета ДНР рассмотрели во втором чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны».

Об этом сообщает официальный сайт парламента республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Документ разработал депутат Народного Совета Валерий Скороходов. Представляя законопроект, инициатор предложив установить в ДНР запрет на реабилитацию и героизацию нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны. Проект закона устанавливает исчерпывающий перечень организаций коллаборантов.

Парламентарии во втором чтении с учётом правок проголосовали за принятие законопроекта. Далее Закон ДНР «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны» будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть