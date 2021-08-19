В ДНР установили памятник легендарной советской летчице

19.08.2021 17:34 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

По случаю столетия со дня рождения легендарной советской лётчицы Лидии Литвяк, благодарные жители Донбасса открыли ей памятник.

18 августа, в день рождения лётчицы, жители и гости Донецкой Народной Республики собрались у мемориала воинской славы села Дмитровка Шахтерского района на открытие посвящённого ей памятника, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая перед собравшимися, один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов подчеркнул, что Литвяк остаётся примером героизма для современных жителей Донбасса.

«В годы Великой Отечественной войны весь мир увидел героизм наших женщин. И сегодня, когда мы отстаиваем Донбасс, задумываешься – а всё ли мы делаем так же, как делали наши героические предки? Также ли мы сгораем и так ли отдаёмся? Сегодня здесь, в Донбассе, живут люди со стальным характером, которые не дают фашизму поднять голову. И Лидия Владимировна – яркий пример этого героизма. Женщина, которая с первых дней рвалась на фронт», – сказал общественник.

Он напомнил, что Лидия родилась в Москве, погибла в Донбассе – на знаменитом Миус-фронте.

Свой последний полёт она совершила 1 августа 1943 года.

За те десять месяцев, которые лётчица воевала, она совершила 186 боевых вылетов, получила 3 ранения, сбила лично 11 самолётов и 3 самолёта в группе, а также один аэростат.

«Есть свидетельства очевидцев, что больше всего Лидия боялась пропасть без вести. Но, увы, именно так и произошло: когда немецкие «мессеры» расстреляли ее самолёт, он упал не сразу, а вошёл в зону облаков и исчез. Только в конце 60-х годов появилась информация очевидцев, что летом 1943 года Лидию Литвяк похоронили в селе Дмитровка Шахтерского района в братской могиле. Лётчицу опознали по двум белым косичкам. Позднее на её могиле установили обелиск», – рассказал Муратов.

Он подчеркнул, что подвиги этой выдающийся женщины остаются нравственным ориентиром для жителей Донбасса и их детей.