В ДНР установят несколько мемориалов в честь защитников Донбасса
В Донецкой Народной Республике после освобождения Славянска будет установлен Мемориал шахтёрам-защитникам Донбасса, состоящий из трёх композиций в разных городах.
Об этом в ходе дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии» заявил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мемориал шахтёрам-защитникам Донбасса – это очень знаковая история. Как в 1941 году, так и в 2014 году, и сейчас основной силой защитников были шахтёры. Мы понимаем, что они сначала трудились в забое, потом оставили инструменты, взяли автоматы, и пошли на фронт. Так было и в Великую Отечественную, так и сейчас.
И поэтому знаком уважения к ним является этот Мемориал, который символизирует и поколение дедов, и внуков, которые сейчас защищают Донбасс.
При этом особый символизм этим памятникам придаёт то, что их будет установлено три – по местам формирования шахтёрских дивизий. Это город Сталино, Донецк; город Луганск, Ворошиловград, и город Славянск после его освобождения. Мемориалы будут установлены», – сказал Овсиенко.
Он подчеркнул, что в скором времени в ДНР откроют ещё несколько мемориалов.
«Следующий мемориал – знак нашего внимания и уважения к защитникам Донбасса – это мемориальное кладбище Донецкое море. Предполагается его обустройство таким образом, чтобы появилась входная группа.
Это кладбище, которое посвящено героям, поэтому мы с максимальным уважением относимся к тем, кто уже на этом кладбище захоронен. Но мы понимаем, что герои этой войны, они ещё, к сожалению, будут. Поэтому это кладбище будет знаковым местом поколения подвигу наших современников.
Мемориал Саур-Могила – тоже место очень знаковое. Вчера президент подписал распоряжение о создании второй очереди этого мемориала. И мы планируем уже до конца августа завершить свои работы, и на 80-летие освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков предполагаем вторую очередь мемориала открыть», – отметил он.
«Там будут запечатлены все те герои, которые отдали свои жизни за освобождение Саур-Могилы во время Великой Отечественной войны, и уже в наше время, с 2014 года», – добавил историк.
Спасибо!
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