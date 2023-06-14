В ДНР установят несколько мемориалов в честь защитников Донбасса

В Донецкой Народной Республике после освобождения Славянска будет установлен Мемориал шахтёрам-защитникам Донбасса, состоящий из трёх композиций в разных городах.

Об этом в ходе дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии» заявил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мемориал шахтёрам-защитникам Донбасса – это очень знаковая история. Как в 1941 году, так и в 2014 году, и сейчас основной силой защитников были шахтёры. Мы понимаем, что они сначала трудились в забое, потом оставили инструменты, взяли автоматы, и пошли на фронт. Так было и в Великую Отечественную, так и сейчас.

И поэтому знаком уважения к ним является этот Мемориал, который символизирует и поколение дедов, и внуков, которые сейчас защищают Донбасс.

При этом особый символизм этим памятникам придаёт то, что их будет установлено три – по местам формирования шахтёрских дивизий. Это город Сталино, Донецк; город Луганск, Ворошиловград, и город Славянск после его освобождения. Мемориалы будут установлены», – сказал Овсиенко.