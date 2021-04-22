В ДНР утверждена Гуманитарная программа для русских в Донбассе и на Украине

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым с сегодняшнего дня дан старт реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения на территории Украины.

Об этом на форуме в Донецке «Защита русских: защита прав и свобод» заявила глава МИД республики Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная программа была разработана на основе успешного опыта Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, в реализации которой за 4 года приняли участие более 76 тысяч жителей Донбасса», – сказала Никонорова.

Она отметила, что в программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения войдут все направления, которые реализовывались в течении четырёх лет, а также озвучила ряд новых сфер помощи.

«В первую очередь будет осуществляться поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди, которые и в силу возраста, и в силу абсолютно бесчеловечного отношения к ним украинских властей, требуют особого внимания и поддержки. Сегодня мы объявляем о том, что мы распространяем эту помощь не только на ветеранов, проживающих на территории Донбасса, но и на территории Украины», – заявила глава МИД.

Также она сказала о начале предоставления помощи учителям русского языка, литературы и истории, проживающим на Украине.

«Они тоже оказались там сейчас в очень непростой ситуации. Многие из них или вовсе лишились работы, или вынуждены преподавать другие дисциплины.

Мы считаем кощунственным, что у нынешнего молодого украинского поколения не осталось возможности изучать великий русский язык, литературу, нашу общую историю, причем неискаженную националистической пропагандой, а реальную и объективную», – подчеркнула она, добавив, что по этому направлению реализации гуманитарной программы предусмотрена, в том числе, и денежная поддержка таких преподавателей, а также предоставление площадки как для преподавания, так и для дальнейшего получения знаний.

Также Никонорова заявила об обеспечении русской и русскоязычной молодёжи Украины всех возможных условий для получения образования в учреждениях ДНР с дальнейшим предоставлением дипломов как республиканского, так и российского образца. Также она сообщила о расширении медицинской поддержки соотечественников, где кроме возможности проведения вакцинации предусмотрена и помощь уже переболевшим коронавирусом людей для их реабилитации.

Среди новых направлений реализации Гуманитарной программы предусмотрена помощь тем, кто уже не может терпеть нацистский режим на Украине. Им будет предоставляться помощь в переезде в ДНР на постоянное место жительства.

«Будет предоставлена поддержка, например, в виде льгот по оплате ЖКХ, они будут фиксироваться в очередях на трудоустройство. То есть, мы будем оказывать соответствующие преференции и приоритеты для того, чтобы эти граждане в принципе имели возможность переехать к нам», – уточнила глава МИД.

Также, по её словам, будет оказываться помощь в сохранении исторических памятников, мемориалов, имеющих значение для Русского мира, увековечивания значимых личностей. Кроме того, русскоязычным писателям и поэтам Украины представится возможность публикации на территории республики.

«Глава ДНР уже утвердил своим указом Гуманитарную программу, а значит можно официально говорить о старте её реализации», – объявила Наталья Никонорова.