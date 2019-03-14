В ДНР увековечат память Олеся Бузины

14.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донецке выпустят серию почтовых марок, посвященных борцам с украинским национализмом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатор» рассказал генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

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В частности, таким образом увековечат память убитого в Киеве нацистами писателя Олеся Бузины.

«Мы запланировали к юбилею Олеся Бузины выпустить почтовый блок и, таким образом, увековечить его память. Напомню, что 13 июля 2019 года Олесю исполнилось бы пятьдесят лет. Честно признаюсь, что считаю этого человека настоящим героем и борцом с украинским национализмом. Кто, кроме Бузины, так смело и открыто выражал своё мнение относительно ситуации в Украине, проживая при этом в Киеве и получая реальные угрозы физической расправы?! «Это гражданская война. Несправедливая. Выиграть её вам не получится», – эти слова Бузины как нельзя лучше описывают его позицию.

Мне не нравится слово национализм. В принципе не нравится. Уж очень похоже на слово нацизм. Новые украинские власти использовали для становления государственности идею оголтелого нацизма-национализма и проповедовали её под видом демократизации. Олесь был последовательным борцом с украинским национализмом. Ещё в мае 2009 года Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих неонацистские организации и пропаганду нацизма, а также пропаганду идеологического наследия ОУН, как тоталитарной фашистской партии. Тогда же начались и его преследования.

Украинский писатель и журналист Олесь Бузина 16 апреля 2015 года был застрелен неизвестными в Киеве, его подло и показательно убили в назидание всем прочим «зрадникам».

Хочу сказать, что мы планируем выпустить целую серию марок, посвященных борцам с украинским национализмом. В октябре прошлого года появились марки «Медведев Дмитрий Николаевич» и «Судоплатов Павел Анатольевич». Выпуску марок предшествовали бурные дебаты. Благодаря поддержке «Россия сегодня» и «Украина.Ру» мы провели опрос среди известных современных историков и политологов, специализирующихся на украинской тематике. Медведева и Судоплатова, и, конечно, Бузину назвали практически все», – отметил Неудачин.

Напомним, что в 2016 году на стене одного из высотных зданий в центре Донецка было нарисовано памятное граффити, посвященное писателю.