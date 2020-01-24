24.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Финансы, Экономика
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В ДНР увеличили размер страховых выплат

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ «Об увеличении размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей».

Об этом сообщили на официальном сайте главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, с 01 января 2020 года увеличиваются ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей на 25%.

Максимальный размер страховой выплаты, назначенной и возобновленной, а также увеличенной с 01 января 2020 года, не может превышать 36540 рублей. Ранее назначенный размер страховых выплат уменьшению не подлежит.

 

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