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В ДНР уверены, что ВСУ копят силы для новых провокаций
После неудачи под Горловкой и понесённых потерь, украинские военные снизили количество обстрелов территории ДНР. Однако это – затишье перед бурей, и украинская сторона непременно предпримет новые серьёзные провокации.
Об этом сегодня корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.
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Он отметил, что по количеству выпущенных мин и снарядов по сравнению с прошлой неделей на фронте сейчас обстановка относительного затишья.
«Это можно связать с тем, что на прошлой неделе от главнокомандующего ВС ДНР Александра Захарченко поступила команда на открытие ответного огня и подавление огневых точек противника. ВСУ на Горловском направлении получили по зубам, понесли серьёзные потери и теперь опасаются активных действий.
Сейчас враг зализывает раны, но ожидать затишья и каких-то перемен к лучшему в дальнейшем не приходится. Мы опасаемся, что в период проведения Чемпионата мира по футболу с украинской стороны могут быть серьёзные провокации. Но мы к этому готовы, наши военнослужащие готовы к любым действиям противника, неожиданностей не будет. Всё будет хорошо», – заверил Даниил Безсонов.
Метки: ВСУ, Даниил Безсонов, ДНР, провокации
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