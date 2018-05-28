28.05.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Провокации, Украина

В ДНР уверены, что ВСУ копят силы для новых провокаций


После неудачи под Горловкой и понесённых потерь, украинские военные снизили количество обстрелов территории ДНР. Однако это – затишье перед бурей, и украинская сторона непременно предпримет новые серьёзные провокации.

Об этом сегодня корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

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Он отметил, что по количеству выпущенных мин и снарядов по сравнению с прошлой неделей на фронте сейчас обстановка относительного затишья.

«Это можно связать с тем, что на прошлой неделе от главнокомандующего ВС ДНР Александра Захарченко поступила команда на открытие ответного огня и подавление огневых точек противника. ВСУ на Горловском направлении получили по зубам, понесли серьёзные потери и теперь опасаются активных действий.

Сейчас враг зализывает раны, но ожидать затишья и каких-то перемен к лучшему в дальнейшем не приходится. Мы опасаемся, что в период проведения Чемпионата мира по футболу с украинской стороны могут быть серьёзные провокации. Но мы к этому готовы, наши военнослужащие готовы к любым действиям противника, неожиданностей не будет. Всё будет хорошо», – заверил Даниил Безсонов.

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