В ДНР восстанавливают разрушенные огнём ВСУ спортивные сооружения

12.10.2020, Донецк, Вадим Москаленко

Несмотря на продолжение войны с Украиной, руководство ДНР вплотную занялось восстановлением физкультурно-спортивных сооружений республики, таких как бассейн «Дельфин» в поселке Октябрь Куйбышевского района.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил глава государства Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства, комментируя ситуацию по восстановительным работам бассейна «Дельфин», подчеркнул, что из-за непредсказуемости киевской власти ни в чём нельзя быть уверенным.

«К сожалению, ситуация сейчас такая, что могут начать стрелять. Нет гарантии, потому что мы имеем дело с Украиной.

Тем не менее, смета должна быть посчитана с учётом восстановления этого бассейна. Причём мы сейчас проводим ревизию по всей территории республики, по всем бассейнам – в каком они состоянии, сколько необходимо средств, что необходимо ещё, с учётом возможного перевода под местные администрации. Потому что многие бассейны приходили в упадок из-за упадка тех или иных предприятий.

Поэтому принято решение ситуацию промониторить, по максимуму перевести на баланс городов и районов, и по мере возможности заняться восстановлением и развитием всей социально-культурной сферы», – сказал он.

Работники телеканала «Оплот ТВ» также сообщили, что по всей ДНР на данный момент проводятся восстановительные работы физкультурно-спортивных сооружений.

«Всего на территории Республики насчитывается 1 991 физкультурно-спортивное сооружение. Большая часть из них была уничтожена прицельным огнем украинской армии», – подчеркнули в СМИ.

Отметим, посёлок Октябрь является прифронтовым, и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.