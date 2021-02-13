В ДНР восстанавливают школьное учреждение после шести бомбёжек ВСУ

13.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

В пгт Тельманово, расположенном на юге ДНР, глава республики Денис Пушилин ознакомился с ходом капитального ремонта «Дома детского и юношеского творчества».

Как рассказала директор учреждения Ирина Ермолаева, за период 2014–2016 годов здание шесть раз подвергалось обстрелам, разбиты были окна и двери. В 2014 году из-за морозов была полностью разморожена отопительная система, вышли из строя канализация и система водоснабжения.

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На вопрос Пушилина о сроках окончания ремонта руководитель администрации Тельмановского района Александр Спинул заверил, что внутренние работы закончат к 1 марта, а к внешним приступят, когда потеплеет.

Ермолаева сообщила, что после восстановлением здания дополнительным образованием в 18 кружках Дома творчества будут охвачены около 500 детей. При этом она подчеркнула, что учреждение нуждается в обновлении материально-технической базы: «Её, по сути, нет». Александр Спинул также отметил, что средства в бюджет не заложены.

«Отдельно подумаем и проработаем этот вопрос с учётом того, что ожидается 500 детей», – сказал Денис Пушилин. «Ждать еще год – неправильно».