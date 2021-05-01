В ДНР возобновил работу один из главных заводов

01.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Донецкий металлургический завод вновь начал выплавку чугуна спустя два года простоя. Сегодня предприятие посетил глава ДНР Денис Пушилин.

Задувка доменной печи была начата 20 апреля, первая плавка чугуна началась 27 апреля. Предприятие планирует выйти на плановые 1 700 тонн чугуна в сутки, сообщил директор ДМЗ Геннадий Куковинец.

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«Два года завод стоял. Это непозволительная роскошь для нас. Мы понимаем все сложности и трудности, мировую конъюнктуру. Всё, что происходило в металлургии за последние годы, никак не способствовало тому, чтобы наши заводы работали. Но мы видим, что, когда ставится цель, все препятствия преодолеваются, если есть командная работа во всех ее проявлениях», – сказал глава ДНР.

ДМЗ ждет реконструкция, которая завершится за 3-4 года. Проект оценивается в 8,5 миллиарда рублей.

«Мы должны руководствоваться долгосрочными целями, и впереди у нас стоит задача модернизации производства. Мы используем то, что наработано еще Советским Союзом. Сейчас наша очередь привносить в развитие металлургии современные технологии, которые доступны в нынешней ситуации», – заявил Пушилин.

Продукция, которая на ДМЗ будет произведена в мае, уже продана.

«Спрос есть. Сейчас вторая доменная печь ставится на ремонт, и после того как она будет запущена, станет на капремонт эта доменная печь. И это не предел. Мы будем выходить на полную мощность. Лишь бы не мешали никакие внешние факторы, и тогда мы справимся точно», – сказал Пушилин.

В производственный цикл выплавки чугуна будут вовлечены и другие предприятия республики, в том числе угольные. Так, торговый дом «Уголь Донбасса» станет основным поставщиком кокса, который, в свою очередь, будет производиться из угля макеевской шахты «Щегловская-Глубокая».

«Сейчас трудовой коллектив насчитывает 3620 человек, – рассказал министр промышленности и торговли Владимир Рущак. – Помимо чугуна производится непрерывная литая заготовка. За I квартал и апрель 2021 года было произведено и реализовано 72 тысячи тонн непрерывной литой заготовки. Это экспортный потенциал республики, удовлетворение потребностей в металле и чугуне ДНР и ЛНР, стабильная выплата заработной платы».

«Сказать, что металлурги довольны, – ничего не сказать. Да и не только для них ценно, чтобы ДМЗ работал. Для Донбасса это значимое предприятие, и очень важно, чтобы традиционно раздавался его мощный гудок», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.