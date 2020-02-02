В ДНР впервые выступил всемирно известный дирижёр из США

02.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецкой государственной академической филармонии имени Сергея Прокофьева состоялась премьера программы «Симфонические хиты Америки» с участием знаменитого американо-израильского дирижёра Вини Дан Вогеля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под его руководством донецким симфоническим оркестром были исполнены произведения таких известных американских композиторов, как Пол Крестон, Сэмюэл Барбер, Джорджа Гершвин, Леонард Бернстайн, а также симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история».

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Каждая композиция завершалась бурными аплодисментами заполнившими зал дончан и криками «браво».

Отметим, что в ходе прошедшей накануне пресс-конференции иностранный гость выразил надежду, что его профессиональный опыт поможет передать особый колорит музыки американских композиторов в Донецке.

При этом дирижёр поделился с жителями Донбасса впечатлениями о жизни в США, с грустью отметив падение уровня образования и культуры в стране.

«В Америке очень плохое образование. Если вы будете общаться с обычными американцами, они очень хорошо знают свою профессию. Если это врач – он очень хороший врач и знает, что делать. То же самое о юристах – они точно знают, что сказать. Но если вы думаете, что этот врач или юрист читают книги или ходят в музеи… В Америке в музеях вы увидите, в основном, только туристов. В Нью-Йорке фантастические музеи, трудно себе представить, чего там нет. И посмотрите на лица людей, которые туда приходят – туристы.

Если вы возьмете глобус или карту и спросите у обычного американца, где, например, Россия, он скажет: «Мне все равно, я же не там». Для меня это очень печально, потому что я жил более тридцати лет в Нью-Йорке, у меня был оркестр в штате Вирджиния. И думаете, мне там было с кем поговорить? Никому ничего не интересно.

Поэтому в Америке большой кризис – оркестры закрываются, театры тоже. Все может развиваться только благодаря частным вложениям, если кто-то дает пожертвования, а так денег нет.

Включите телевизор в Америке и посмотрите, о чем они говорят. Они говорят о президенте и Конгрессе, о пожаре в Лос-Анджелесе, и все», – рассказал Вини Дан Вогель.

В завершение маэстро пожелал жителям Донбасса, «чтобы наступил день, когда все были бы счастливы».

Вини дан Вогель (Winston dan Vogel) – американский дирижер израильского происхождения. Начал музыкальную карьеру в конце 1960-х годов. Работал в национальной опере Израиля, Нидерландском театре танца, государственном театре Майнца в Германии, а также руководил симфоническим оркестром штата Вирджиния в США. Выступал на пяти континентах, сотрудничая с всемирно известными деятелями культуры – американским скрипачом Ицхаком Перлманом, итальянскими оперными певцами Монсеррат Кабалье и Тито Гобби, русским артистами балета Михаилом Барышниковым и Рудольфом Нуриевым и многими другими.