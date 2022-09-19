В ДНР вслед за ЛНР взяли курс на скорейший референдум о вступлении в Россию

Скорейшего проведения референдума о вхождении в состав России вслед за луганчанами потребовали и в Донецке. Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Пушилину и Народному Совету о незамедлительном проведении такого плебисцита.

«Обращаюсь к вам не только от имени Общественной палаты Республики, но и всех граждан ДНР: учителей и врачей, ветеранов и многодетных семей, студентов, шахтеров, сталеваров, фермеров, – всех, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий. Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс – это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил! В связи со всем вышесказанным прошу Главу Республики, Дениса Владимировича Пушилина и Народный Совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – говорится в обращении к Денису Пушилину и Владимиру Бидёвке председателя ОП ДНР Александра Кофмана.

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Вслед за этим стало известно о том, что Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия администраций глав ДНР и ЛНР, аппаратов парламентов для выработки шагов по началу подготовки к референдуму и синхронихации дальнейших действий.

Также Пушилин после обращения Общественной палаты по референдуму предложил Пасечнику дать поручения силовым структурам для совместной проработки вопросов безопасности.

Российские эксперты из патриотического лагеря уверены, что присоединить республики Донбасса к РФ, а потом пригрозить Украине и Западу в случае продолжения террористических атак на Донбасс применением тактического ядерного оружия, согласно оборонной доктрине РФ – вариант, имеющий право на жизнь.

«Политический блок начал давить на военный из-за ситуации с СВО. Причина в том, что потери уже освобождённых территорий и срыв референдумов ставят под угрозу внутрироссийскую лояльность власти. С учетом параметров будущих федеральных бюджетов процессы могут быть довольно стремительными и их не отлакировать привычными инструментами. Три референдума и успешное наступление – фабула этой осени», – пишет политолог Марат Баширов.

«Фейковый украинский «губернатор» Луганщины Сергей Гайдай считает, что вступление ЛНР в состав России (и нападение Украины на ЛНР, а следовательно, уже непосредственно на Россию) спровоцирует в России мобилизацию и вступление России в настоящую войну с Украиной. Ну что ж, тогда надо скорей референдум проводить», – считает русский правый активист и политэмигрант из Киева Алексей Селиванов.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что тяжелая ситуация на фронте – не помеха плебисциту, а проблемы безопасности можно частично купировать путем активного внедрения дистанционного голосования – электронного или по почте, а также растягиванием референдумов на несколько дней, чтобы избегать скоплений людей, которые могут стать целью украинских терактов.

«Относительно вопроса о проведении референдумов на освобожденных территориях и в ЛДНР, то моя позиция с марта не менялась – чем раньше их проведут, тем лучше. Референдумы фиксируют необратимость дальнейшего распада Украины. Затягивание этого процесса играет против целей РФ в СВО на Украине. Разумеется теракты и обстрелы будут и в этом случае, но при растянутом по времени процессе, часть из которого переводится в дистанционный формат, Украина не сможет методами террора их остановить. Мнение Запада в данном случае абсолютно не важно, поэтому на их «признания и непризнания» можно не обращать внимание. Важно то, что будет де-факто, а не то, что болтают в Вашингтон», – говорит эксперт.

В свою очередь, плотно работающий с республиками Донбасса депутат Госдумы Виктор Водолацкий уверен, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в самое ближайшее время. По его словам, избирательная система ЛНР готова к проведению референдума о признании республики субъектом РФ на все 100% . Что же до ДНР он не уточнил насчет даты.