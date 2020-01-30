В ДНР вспоминают трагическую дату

30.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Ровно пять лет назад, 30 января 2015 года, украинские военные обстреляли прифронтовой Куйбышевский район столицы ДНР, спровоцировав жертвы среди мирных жителей.

Об этой трагической дате напомнил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот день ровно пять лет назад украинская армия нанесла артудар по Дворцу культуры и остановке общественного транспорта в Куйбышевском районе Донецка.

Удар был нанесен в тот момент, когда мирные жители собрались для получения гуманитарной помощи. В результате этого чудовищного обстрела погибли и пострадали наши граждане.

Мы не можем себе позволить забыть об этих невинных жертвах агрессии Киева. Вечная память погибшим!», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в результате теракта ВСУ погибли пятеро и были ранены трое мирных жителей.