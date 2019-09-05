В ДНР вынесли суровый приговор шпиону иностранной разведки

05.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к тюремному заключению гражданина З., обвиняемого в работе на иностранную разведку.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Генеральной прокуратуры ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, в ходе предварительного следствия, проводимого Министерством государственной безопасности под надзором Генеральной прокуратуры, была полностью доказана вина задержанного, который в период с сентября 2015-го по август 2017-го года собирал информацию о войсковых частях Народной милиции ДНР.

«Путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации войсковых частей и перемещении военнослужащих УНМ ДНР, после чего, передал их представителю разведки. При этом, обвиняемый четко осознавал, что собранные им сведения будут использованы против безопасности ДНР», – говорится в заявлении ведомства.

По полученной информации, в марте 2016 года, подсудимый, находясь на территории, подконтрольной Киеву, прошёл обучение по работе со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, с целью осуществления террористической деятельности на территории Республики.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 (шпионаж), ст. 232, ч. 2 ст. 233 УК ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – добавили в Генеральной прокуратуре.