17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Криминал, Местная власть, Общество, Права человека, Происшествия, Скандал, Спецслужбы
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В ДНР за применение пыток задержали четверых полицейских

В Донецке за превышение должностных полномочий задержали четверых сотрудников полиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом 17 мая сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.

Четверых оперуполномоченных районного отделения Донецка задержали за то, что с они в своих кабинетах избивали задержанных. Били руками, ногами и различными предметами, в результате чего один из задержанных получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и туловища.

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Правоохранители возбудили против своих горе-коллег уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Полицейским грозит 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённых должности на срок до трёх лет. Следователи считают, что оперуполномоченные вымогали деньги у задержанных, на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.

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