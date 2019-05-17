В ДНР за применение пыток задержали четверых полицейских
В Донецке за превышение должностных полномочий задержали четверых сотрудников полиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом 17 мая сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.
Четверых оперуполномоченных районного отделения Донецка задержали за то, что с они в своих кабинетах избивали задержанных. Били руками, ногами и различными предметами, в результате чего один из задержанных получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и туловища.
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Правоохранители возбудили против своих горе-коллег уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Полицейским грозит 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённых должности на срок до трёх лет. Следователи считают, что оперуполномоченные вымогали деньги у задержанных, на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.
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