В ДНР задержали экс-мэра Макеевки по подозрению в мародёрстве

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Управление ФСБ России по ДНР арестовало бывшего помощника Минпромторга ДНР и экс-мэра Макеевки Сергея Голощапова по подозрению в мародерстве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По версии следствия, в период с 23 января по 1 июня 2023 года бывшее и действующее руководство ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания», генеральный директор ГУП ДНР «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет» и иные неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, пользуясь тем, что на территории республики ведутся боевые действия, изъяли имущество филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «ДПК» на сумму не менее 518 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

Также был задержан сообщник Голощапова – директор предприятия Алексей Петрусенко.

Отметим, что на Украине Сергея Голощапова уже судили за хищения, когда он был директором по производству в компании «Алвема». А в декабре 2021 года против чиновника возбудили дело за взятки. Тем не менее, после этого Голощапову каким-то образом удалось вернуться в министерство на должность советника министра.