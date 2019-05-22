В ДНР задержана банда украинских диверсантов

22.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

В результате успешной операции Народной милиции на территории ДНР была задержана украинская диверсионно-разведывательная группа.

Об этом говорится в экстренном заявлении управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца НМ, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия. Не исключаем, что командование ООС не станет скрывать пропажу личного состава численностью до отделения, как это обычно делается в ежедневных сводках штаба ООС, в случае гибели одного или двух украинских военнослужащих», – сообщили в оборонном ведомстве.

По словам донецкого журналиста Сергея Макаренко, ДРГ состояла из восьми украинских военнослужащих, грузовик которых заехал к нам на блокпост ДНР вблизи поселка Новотроицкое в Волновахском районе.