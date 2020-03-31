31.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В ДНР зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом




По состоянию на 31 марта в Донецкой Народной Республике зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жительница ДНР на частном транспорте прибыла 19 марта с мужем и маленьким сыном 2017 года рождения из Москвы.

24 марта она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию МЗ ДНР, с которой ей вызвали скорую помощь, и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной наблюдались следующие симптомы: кашель, насморк, повышенная температура 37,4, потеря обоняния, рвота», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава ДНР.

Отмечается, что на данный момент самочувствие больной удовлетворительное, температура в норме, она получает все необходимое лечение.

«Пациентка не работает, имела ограниченный круг контактов. Кроме мужа и сына она общалась с дочерью  9 лет, своими матерью и отцом.  Все они госпитализированы, о результатах их теста на коронавирусную инфекцию мы обязательно проинформируем.

Обращаю внимание, что в данном случае сработали те меры, которые в республике были предусмотрены, а именно, в данном случае обращение на горячую линию Министерства здравоохранения, а также перевод школьников на дистанционное обучение, в связи с чем – дочь инфицированной пациентки не имела контактов с детьми», – подчеркнула Долгошапко.

«На данный момент выявляются все возможные контакты данной семьи для изолирования и прохождения тестирования.

Еще раз напоминаю о необходимости следования всем рекомендациям Министерства здравоохранения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», – подытожила министр здравоохранения республики.

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