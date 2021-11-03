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03.11.2021 20:47 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна
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В ДНР заложили сквер в честь Дня народного единства

На территории парковой зоны, расположенной в граничащем с Донецком городе Макеевка, был заложен новый...

На территории парковой зоны, расположенной в граничащем с Донецком городе Макеевка, был заложен новый сквер ко Дню народного единства.

Об этом сообщает сайт Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Закладка сквера, приуроченная к завтрашнему празднику, состоялась в Советском районе Макеевки. На территории парковой зоны были высажены кустарники можжевельника.

Во время торжественной части руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, отметил, что День народного единства – это праздник, который напоминает о том, что только вместе можно преодолеть любые трудности.

«Уже восьмой год не прекращаются обстрелы наших территорий, а украинцев пытаются настроить против русских. Но, несмотря ни на какие происки врагов, мы были, есть и будем одним великим народом. Наша сила в единстве – это нужно знать и всегда помнить об этом», – сказал Муратов.

В свою очередь, глава Администрации Макеевки Сергей Голощапов рассказал, что в текущем году на участке, где располагается новая парковая зона, были высажены деревья, выложены пешеходные дорожки, а в ближайшее время там планируется установить новые скамьи.

«Сейчас здесь закончились работы по благоустройству новой зоны отдыха вокруг памятника матери и ребенку. В этом году мы точечно отреставрировали несколько парковых территорий города. Такие зоны отдыха очень востребованы среди наших жителей. Мы и дальше будем совершенствовать их для горожан», – пообещал градоначальник.

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